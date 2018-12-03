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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karasu Çayı renk değiştirdi - GAZİANTEP

Karasu Çayı renk değiştirdi - GAZİANTEP

- Tilmenhöyük tabelası - Karasu Çayı'nın siyah akıntısı - Belediye zabıtalarının çaydan numune alması - Çevre sakiniyle röportaj - Çaydaki ölü balıklar - Siyah ve köpüklü akan sular - Zabıtanın balığa gelenleri uyarması Gaziantep 'teki Karasu Çayı renk değiştirdi - İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın "siyah" akması üzerine inceleme başlatıldı - Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istediGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı’nın "siyah" akması ve köpürmesi üzerine inceleme başlatıldı.İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Alınan numunelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini kaydedildi.Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istedi.Vatandaşlardan Burhan Temtek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır hem piknik yapmak hem de balık tutmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Çayın siyah aktığını gördüklerini anlatan Temtek, "Bir süre sonra suda köpükler de oluşmaya başladı.
Pis su karışma ihtimaline karşı zabıtayı aradık. İnşallah geçici bir sorundur." diye konuştu.

Muhabir Zabıta Ölü Balık Balık Tutma Balık Tutmak 

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