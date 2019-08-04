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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Karapınar'da uyuşturucu operasyonu - KONYA

Karapınar'da uyuşturucu operasyonu - KONYA

- Drone kamera ile hint keneviri araştırması - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu - Hint kenevirinin ilçe emniyet müdürlüğüne getirilişiKarapınar'da uyuşturucu operasyonuKONYA (AA) - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı mısır tarlasında yaptıkları aramada 240 kök hint kenevir ele geçirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtbasan ve Sığracık mevkilerinde mısır tarlalarını drone uçurarak kontrol etti.Yapılan çalışmada Sığracık mevkisinde mısırların arasına ekilmiş 100 kök Hint keneviri, Kurtbasan mevkisinde de 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.Kenevirler polis gözetiminde imha edildi.

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Mısır Tarlası 

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