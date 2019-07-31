Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karapınar'da hint kenerviri operasyonları - KONYA Haberi

Karapınar'da hint kenerviri operasyonları - KONYA Haberi

- Mısır tarlalarından görüntü (drone çekimi) - Kenevirlerin Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişiKarapınar'da dişi Hint keneviri operasyonlarıKONYA (AA) - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Güvenlik güçleri bir hafta içerisinde yaptıkları operasyonlarda Mısır tarlasının ortasına gizlenerek ekilmiş halde bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi.Ekili araziler üzerinde drone yardımı ile tespit edilen Hint kenevirleri toplanarak imha ediliyor.Son olarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağılı mevkisinde bir vatandaşın tarlasına ekili olan 220 kök Hint keneviri ele geçirildi.Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Uyuşturucu Osmanpaşa Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı