Karapınar'da hint kenerviri operasyonları - KONYA Haberi
- Mısır tarlalarından görüntü (drone çekimi) - Kenevirlerin Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişiKarapınar'da dişi Hint keneviri operasyonlarıKONYA (AA) - Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Güvenlik güçleri bir hafta içerisinde yaptıkları operasyonlarda Mısır tarlasının ortasına gizlenerek ekilmiş halde bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi.Ekili araziler üzerinde drone yardımı ile tespit edilen Hint kenevirleri toplanarak imha ediliyor.Son olarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağılı mevkisinde bir vatandaşın tarlasına ekili olan 220 kök Hint keneviri ele geçirildi.Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
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