Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı Haberi

- Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı. Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu. Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı görüldü. (EKİP-ŞAK-
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