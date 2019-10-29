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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karlı yollar

Yağan Kar Yağışı Irak 

-Karla kapanan dağlar
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-Detaylar

( VAN - ÖZEL) VAN

- Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı. Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu. Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı görüldü.
(EKİP-ŞAK-
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