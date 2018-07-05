Karaosmanoğlu, Rus gelinin ezan isteğini kırmadı - KOCAELİ İzle
- İbrahim Karosmanoğlu'nun aile ile sohbet etmesi - Karaosmanoğlu'nun bebek Volkan'ın kulağına ezan okuması ve dua etmesi - Karaosmanoğlu'nun bebek Volkan'ı sevmesiKaraosmanoğlu, Rus gelinin ezan isteğini kırmadıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kendisini ziyaret eden Rus gelin Natalia Babaeva'nın çocuğunun kulağına ezan okuyarak, adını koydu.KO - MEK İlimtepe Kurs Merkezi kursiyerlerinden Rusya vatandaşı Natalia Babaeva, eşi Elçin Babaeva ve iki oğluyla Başkan Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.Rus gelin Babaeva, Karaosmanoğlu'ndan, daha önce oğlunun kulağına ezan okumasını talep ettiğini ve bunun memnuniyetle karşılanması üzerine ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Talebi kabul eden Karaosmanoğlu, çocuğun bir kulağına ezan okuyan diğer kulağına da kamet getirerek, Volkan bebeğin ismini kulağına söyledi.
Karaosmanoğlu, "Allah bu güzel evladımızın dinine, vatanına, milletine hayırlı bir insan olmasını nasip etsin, salih kullarından eylesin inşallah." duasında bulundu.Rus gelin Natalia ise KO - MEK’in hayatında büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Buraya geldiğimde dil bilmiyordum, kimseyi de tanımıyordum. Adeta yapayalnızdım. KO - MEK’i tanımamla hayatım değişti. Yalnızken, birden kocaman bir ailem oldu. Bana burada çok sahip çıktılar. Her sorumunda yanımda oldular. İkinci oğlum dünyaya gelince ona mevlit yaptılar, mevlit şekerlerini kursiyer arkadaşlarım yaptı. Bana ve oğluma mevlit elbiseleri diktiler. Bu benim geldiğim yerlerde rastlanan bir durum değil. Böyle bir sevgi belki de dünyanın hiçbir yerinde yok.”Daha sonra bir süre bebek ile oynayan Karaosmanoğlu, doğum hediyesi olarak altın taktı.Ziyarete, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yönetici ve personelleri de katıldı.