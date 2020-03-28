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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde - YOZGAT

Karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde - YOZGAT

- Karantinaya alınan Yukarıkarahacılı Köyü'nün genel planları - Jandarma ekiplerinin köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri alması Yozgat 'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolündeYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı.Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı. - Olay Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirilmişti.

Koronavirüs Karantina Jandarma Karahacı Yazılı Açıklama 

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