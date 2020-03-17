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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Karantina yurtları drone ile görüntülendi

Karantina yurtları drone ile görüntülendi

Yurtlar drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Karantina 


- Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının karantinaya alınacağı yurtlar drone ile havadan görüntülendi. Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'a gelen vatandaşlarır korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacağı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda havadan drone ile görüntülendi. (AFS
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