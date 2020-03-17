Karantina yurtları drone ile görüntülendi



- Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının karantinaya alınacağı yurtlar drone ile havadan görüntülendi. Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'a gelen vatandaşlarır korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacağı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda havadan drone ile görüntülendi. (AFS



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