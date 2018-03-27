Karamanlı şehit polisin babası 9 ay sonra hayatını kaybetti

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-Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesinin arşiv görüntüsü

-şehidin fotoğrafı



( KARAMAN ) - Şehit olan oğlunun 9 ay önceki cenazesine rahatsızlığı nedeniyle ambulansla katılan baba İdris Dündar organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti KARAMAN



- Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Karamanlı Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın babası İdris Dündar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede oğlundan 9 ay sonra hayatını kaybetti. 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın babası 61 yaşındaki babası İdris Dündar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit olan oğlunun cenazesine rahatsızlığı nedeniyle ambulansla katılan şehit babası İdris Dündar için Musalla Meydanı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Dündar’ın ailesi, yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile siyasi parti il başkanları, şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın özel harekatçı meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İdris Dündar, kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Oğlunun cenaze törenine ambulansla katılmıştı Baba İdris Dündar, oğlunun şehadet haberini tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesinde yatarken almıştı. Aynı günün gecesi memleketi Karaman’a gelen 25 yaşındaki şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın cenazesi de babasının yattığı hastanenin morguna konulmuştu. Baba İdris Dündar, şehit oğlu Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesine ambulansın içinde katılmıştı. Öte yandan, Şehit Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Dündar'ın 86 yaşındaki emekli imam olan dedesi Mevlüt Dündar da 25 Şubat tarihinde hayatını kaybetmişti.

