Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
- Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi - Adliyeden detay - Şüpheliler adliyeye çıkarılırken Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildiKARAMAN (AA) - Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Mart'ta Karaman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.