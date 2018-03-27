Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- - Karaman Adalet Sarayı'ndan genel görüntü - Zanlıların adliyeye getiriliş görüntüsü - Adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKARAMAN (AA) - Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki 7 kadın şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Mart'ta örgütte çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Karaman , Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 13 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.