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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Karaman-Konya yolu devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı Video

Karaman-Konya yolu devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı Video

Yolun ortasına devrilen tır

Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Polis ekipleri
-Tırın dorsesinden dökülen sebzeler
-Yolda bekleyen araçlar
-Bekleyen araçların diğer şeritten seyretmeleri
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da sebze yüklü tırın buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Karaman’dan Konya’ya gidiş yönü ulaşıma kapanırken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü tır, Kazımkarabekir ilçesi girişinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazanın ardında yolun Karaman’dan Konya’ya gidiş yönü trafiğe kapandı. Kazada sürücü ile yolcu Furkan Ş. (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol nedeniyle polis ekipleri Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme ve solüsyon çalışması yaptı. Konya yönüne gitmek için bekleyen araçlarsa bir süre sonra polis ekiplerinin kontrolünde diğer şeritten yollarına devam ettiler. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için kurtarma çalışması başlatıldı.
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