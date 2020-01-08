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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitime kar engeli

Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitime kar engeli

çocukların kartopu oynaması

İdari İzin Eğitime Kar Engeli Kar Kalınlığı Engelli Personel Kar Yağışı 

-röportaj
-Karda yürüyen vatandaş
-Kar yağışından detaylar

( KARAMAN -EK) KARAMAN

- Karaman'ın Ermenek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okulların bugün tatil edilmesine karar verdi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacak.
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