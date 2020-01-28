Karaman'dan Elazığ'a 8’nci yardım tırı da yola çıktı Haberi

-Dua edilmesi

-Yardım tırının yola çıkması



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen, AK Parti Karaman İl Başkanlığının da destek verdiği Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'a uğurlandı. Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin birçok ilinden depremin yaralarını sarmak için yardımlar yola çıkıyor. Karaman'dan yola çıkan tırlara, tasnif edilmiş ve ayrıştırılmış temel gıda malzemeleri, bebe bisküvileri ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 1 yardım tırı daha eklendi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde maalesef birçok vatandaşımız evlerini ve yakınlarını kaybetti. Karamanlı vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizi korusun" dedi.

Hazırlanan yardım tırı dualarla birlikte Elazığ'a doğru yola çıktı. (OB-MD-AH-



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