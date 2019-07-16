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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Zanlıların adliyeye getirilişi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Harekete Geç 

-Adliyenin dış görüntüsü
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan takip ve çalışma sonucunda H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C., isimli kadın yakaladı. Ekipler zanlıların gösterdiği yerde 11 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirdi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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