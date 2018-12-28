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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman'daki silahlı saldırı - KARAMAN Haberi

Karaman'daki silahlı saldırı - KARAMAN Haberi

- Karaman Adalet Sarayından görüntü - Adliyeye çıkarılan şahıstan görüntü Karaman 'daki silahlı saldırıKARAMAN (AA) - Karaman 'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Merkeze bağlı Alaçatı köyünde yaşanan kahvehaneye silahlı saldırı olayının ardından gözaltına alınan Aziz S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Merkeze bağlı Alaçatı köyünde 26 Aralık'ta yaşanan olayda, Aziz S, Z.S. ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya'yı yaralamıştı.Z.S. ve B.S'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Jandarma Silahlı Saldırı Kahvehane Pompalı Tüfek Saldırı 

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