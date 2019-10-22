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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

Karaman'daki hırsızlık şüphelileri Konya'da yakalandı

- Konya Adliye Sarayı - Jandarma minibüslerinin adliyeye gelişi - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiKARAMAN (AA) - Karaman 'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı, Konya'da gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karaman Merkez Dereköy'de bulunan bir taş ocağında bulunan tır kantarı ve iş makineleri, yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'ne bağlı ekipler, çalınan malzemelerin, Konya'da bir hurdacıda olduğunu tespit etti.Konya'ya giden ekipler, buradaki iş yerine düzenlediği operasyonda, çalınan malzemeleri ele geçirilirken, R.D, Ü.K, M.Z. ve H.Y'yi yakaladı.Gözaltına alınan ve Karaman 'a getirilen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Taş Ocağı Hırsız 

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