Karaman’daki FETÖ operasyonu şüphelisi 9 asker adliyeye sevk edildi

-Adliyenin dış görüntüsü



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı ileri sürülen 16'sı halen görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli asker ile 1’i sivil 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Ankara başta olmak üzere Karaman, Bitlis, Giresun Trabzon, Samsun, Bingöl, Zonguldak, Afyonkarahisar, Tokat ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Karaman’a getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan 9 asker adliyeye sevk edildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 11 asker ise dün adliyeye sevk edilmiş ve 1’i sivil 9 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konmuştu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MD-AH-

