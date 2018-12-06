Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’daki FETÖ operasyonu şüphelisi 9 asker adliyeye sevk edildi

Karaman’daki FETÖ operasyonu şüphelisi 9 asker adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Mahrem Ankesörlü Telefon Karahisar Emekli Asker 

-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı ileri sürülen 16'sı halen görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli asker ile 1’i sivil 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Ankara başta olmak üzere Karaman, Bitlis, Giresun Trabzon, Samsun, Bingöl, Zonguldak, Afyonkarahisar, Tokat ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Karaman’a getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan 9 asker adliyeye sevk edildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 11 asker ise dün adliyeye sevk edilmiş ve 1’i sivil 9 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konmuştu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MD-AH-
İlgili Foto Galeriler
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı