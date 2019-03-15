Karaman'daki bıçaklı kavga

- Karaman Adliyesinden görüntüler - Zanlıların adliyeye getirlmesiKARAMAN (AA) - Karaman 'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Cihat Ceylan ve Ertuğrul Say, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Armutlu İş Merkezi'nde Şevket Ozan Gülke (31), Ceylan ve Say ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gülke, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına almıştı.
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