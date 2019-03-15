Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman'daki bıçaklı kavga

Karaman'daki bıçaklı kavga

- Karaman Adliyesinden görüntüler - Zanlıların adliyeye getirlmesiKARAMAN (AA) - Karaman 'da bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Cihat Ceylan ve Ertuğrul Say, Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Armutlu İş Merkezi'nde Şevket Ozan Gülke (31), Ceylan ve Say ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gülke, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına almıştı.

Bıçaklı Kavga Trol 

İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı