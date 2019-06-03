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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman’da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi İzle

Karaman’da yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi İzle

Olay yerindeki sağlık ekibi

Cenaze Arabası Sağlık Ekibi Yük Asansörü Cenaze Polis Ekipleri 

-Sağlık ekibinin şahsı kontrol etmesi
-Asansörle duvar arasına sıkışarak can veren işçi
-Savcının olay yerinde inceleme yapması
-Cesedin cenaze arabasına konması
-Feci şekilde can veren Yunus Durmaz'ın vesikalığı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi. Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Yunus Durmaz (41), marketin bodrum katındaki deposuna mal indirilen yük asansörüne sıkıştı. Durmaz’ın sıkıştığını gören diğer market çalışanları hemen itfaiye ve sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kafası asansörle duvar arasına sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek tedbir aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmaz’ın cesedi cenaze arabası ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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