Karaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı Haberi

-Kaza yerindeki sağlık ekibi

-Otobüsten inen yolcular

-Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması



( KARAMAN )-Kazada kimse yaralanmazken yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı KARAMAN



- Karaman’da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı. Kaza, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde bulunan cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Ankara’ya giden ve içinde 38 yolcunun bulunduğu İbrahim T. yönetimindeki 34 UVK 52 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 70 DS 711 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, otomobilin kadın sürücüsü korkarak aracını bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası yolcu otobüsü yoluna devam ederken, otomobil çekici ile otoparka çekildi. Polis, kaza yerinden ayrılan kadın sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

