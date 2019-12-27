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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)

- Yaralıların hastaneye getirilmesi Karaman 'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle Karaman - Mersin karayolunun 23'üncü kilometresinde refüje devrildi.Kazada, otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Karaman 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer buzlanma ve tipiye karşı sürücüleri uyardı.

Hastane Yolcu Otobüsü Trol 

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