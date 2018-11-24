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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman'da yangın

Karaman'da yangın

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışma görüntüsü - Olay yerinden detayKARAMAN (AA) - Karaman ’da bir evin bahçesinde çıkan yangın, evin bitişiğindeki camiye sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Tapucak Mahallesi 366. Sokak üzerinde bulunan Hasan Solmaz'a ait tek katlı binanın bahçesinde bulunan plastik kasalar yanmaya başladı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.Yangın, evin bitişiğinde bulunan Gölyeri Boyacı Camisi’ne sıçramadan söndürüldü

Polis Salar Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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