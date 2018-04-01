Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Karaman'da vicdansız sürücü kediye çarpıp kaçtı İzle

Karaman'da vicdansız sürücü kediye çarpıp kaçtı İzle

Kanlar içerisindeki kedi

Polis Hastane Bild Hayvan Barınağı Hayvan 

-Olayı gören şahısla röp
-Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisinin kediyi götürmesi
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kimliği belirlenemeyen sürücünün çarpması sonucu yaralanan kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay, dün akşam İmaret Mahallesi 167. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan ve acı içinde yolun ortasında kıvranan kediyi gören duyarlı vatandaşlar, önce kediyi kaldırıma aldı daha sonrada durumu polis ve Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Olayı gören bir vatandaş otomobilin önce kediye daha sonrada bir yayaya çarptığını, sürücünün daha sonra geri dönerek yaralı şahsı alarak olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, yaptığı araştırmada Karaman’da bulunan hastanelerin hiç birisine kaza sonrası bir yaralının gelmediğini öğrendi. Polis, bir süre olay yerinde bekledikten sonra ayrıldı. Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden gelen görevli arka ayağı kırık olduğu için acı çeken kediyi, araca alarak tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürdü. Kedinin aracın kasasında bile acı çekmesi görenleri üzdü. Vatandaşlar ise kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı