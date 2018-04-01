Karaman'da vicdansız sürücü kediye çarpıp kaçtı

-Olayı gören şahısla röp

-Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisinin kediyi götürmesi

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da kimliği belirlenemeyen sürücünün çarpması sonucu yaralanan kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay, dün akşam İmaret Mahallesi 167. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan ve acı içinde yolun ortasında kıvranan kediyi gören duyarlı vatandaşlar, önce kediyi kaldırıma aldı daha sonrada durumu polis ve Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Olayı gören bir vatandaş otomobilin önce kediye daha sonrada bir yayaya çarptığını, sürücünün daha sonra geri dönerek yaralı şahsı alarak olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, yaptığı araştırmada Karaman’da bulunan hastanelerin hiç birisine kaza sonrası bir yaralının gelmediğini öğrendi. Polis, bir süre olay yerinde bekledikten sonra ayrıldı. Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden gelen görevli arka ayağı kırık olduğu için acı çeken kediyi, araca alarak tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürdü. Kedinin aracın kasasında bile acı çekmesi görenleri üzdü. Vatandaşlar ise kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

