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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

2 zanlının adliyeye getirilişi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Harekete Geç 

-Adliyenin dış görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte uyuşturucu hap ticareti yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan takip ve çalışma sonucunda M.F.A. ve U.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, zanlılardan yeşil reçeteye tabi 980 adet uyuşturucu hapla 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
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