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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

- Şüphelilerin adliyeye getirilişiKARAMAN (AA) - Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.’nin kente uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında ekipler, Karaman - Konya kara yolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.Şahıslara ait bavullarda yapılan aramada 2 bin 10 ecstasy uyuşturucu hap, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Otobüste bulunan Ayşe E., Mahmut K. gözaltına alındı.Polis, 2 şüphelinin Karaman 'da bağlantı kurdukları Kenan G'yi ise evinde gözaltına aldı. Kenan G.'nin evinde yapılan aramada , ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Yolcu Otobüsü 

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