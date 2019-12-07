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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

2 zanlının adliyeye getirilmesi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Adliyenin dış görüntüsü
-Yakalanan uyuşturucunun fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran’dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman’da sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışma sonucu, yabancı uyruklu C.A.(25) ile A.T.’yi(25) metamfetamin diye tabir edilen 2.35 gram uyuşturucu madde ile yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan iki zanlı, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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