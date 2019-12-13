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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zanlının adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan Harekete Geç 

-Zanlının kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenmesi
-Adliyenin dış görüntüsü
-Yakalanan uyuşturucuların fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Koltuk değnekleriyle yürümekte güçlük çeken şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere ’Iççık yandan durayım da öyle çekin’ diye seslendi. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda K.Ü’yü yakalayarak gözaltına alırken, 461 adet reçeteye tabi hap ile 4 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
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