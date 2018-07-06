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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

- Kazanın gerçekleştiği Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı otogar kavşağından görüntüler - DetayKARAMAN (AA) - Karaman 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Muhsin Büyük idaresindeki 70 FU 612 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 33 UU 915 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı otogar kavşağında çarpıştı.Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Sağlam ile kamyonette yolcu olarak bulunan Esra Taşcan Büyük yaralandı.Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Kazası Bild 

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