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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Karaman’da tekme tokat dayak güvenlik kamerasında İzle

Karaman’da tekme tokat dayak güvenlik kamerasında İzle

İki kişinin sokak ortasında konuşması

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Dayak 

-Taraflar arasında bir süre sonra kavga çıkması
-Silah ve bıçak çekilmesi ve şahsın kovalanması
-Şahsın yerde tekme tokat dövülmesi
-Sokaktan bir aracın geçmesi
-Kavga eden tarafların daha sonra farklı yönlere gitmesi

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’da silah ve bıçak çekilerek bir kişinin tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, üç gün önce İmaret Mahallesinde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya başladı.
Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle konuşan iki kişiden birisi diğerini iteleyerek yumruk attı. Bunun üzerine başlayan kavgaya kişilerin arkadaşları da dahil oldu. Yumruk yiyen arkadaşına yardım etmek isteyen şahsa ise yumruk atan şahsın bir arkadaşı bıçak çekti, diğer bir arkadaşı da elinde tüfekle gelerek şahsı kovaladı. Bu sırada yumruk atan ve sonrasında şahsı yere düşüren diğer şüpheli, yerdeki şahsı tekme tokat dövdü. Sokaktan bir aracın geçmesi de dayağı durdurmadı. Daha sonra iki taraf farklı yönlere giderek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi. (MD-FM-
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