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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman'da tarihi hamamda yangın

Karaman'da tarihi hamamda yangın

Yangın çıkan hamam

Polis Yangın Yeri Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-İtfaiye araçları
-İtfaiye erleri
-Detaylar

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman'da tarihi hamamın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Topucak Mahallesi 79. Sokak’ta bulunan tarihi Yeni Hamamda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarihi hamamda kullanılmak üzere depoya konan yakacakların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, hamam etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı çalışma sonucu alevler hamama sıçramadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle hamamda küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (OB-MD-FM-
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