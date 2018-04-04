Karaman''da sürücülere emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatıldı Haberi

-Araca binen sürücüler

-Bir sürücü ile röp

-Emniyet Müdürü Bayraktar'ın simülatör aracına binmesi

-Emniyet Müdürü Bayraktar ile röp

-Detaylar



( KARAMAN )- Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, simülatör aracına binerek emniyet kemeri kullanılmaması halinde neler olabileceğini uygulamalı olarak gördü KARAMAN



- Karaman'da simülatör aracına binen vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda simülatör aracı kuruldu. Simülatörlü araç ile emniyet kemeri kullanma alışkanlığı olmayan sürücülere kaza geçirmeleri durumunda yaşayacakları, uygulamalı bir şekilde gösterildi. Kemer takmayan sürücüler, ceza yerine simülatör aracına davet edildi Bu sırada trafik uygulaması yapan Karaman Emniyeti Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere uygulamalı eğitimleri olduğunu belirterek, ceza yazmayıp simülatör araca davet etti. Simülatör aracın içerisine giren vatandaşlara bir aracın takla atması durumunda emniyet kemeri takmadan yaşayacakları uygulamalı olarak gösterildi. Kemer takmadığı için simülatör aracına binen sürücüler, "Emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğunu bu araçta gördüm. Emniyet kemerimi bundan sonra her zaman takacağım" dedi.

Aynı sürücüye alkol alan bir kişinin nasıl denge sorunu yaşadığını göstermek amacıyla özel gözlükte takıldı. Gözlüğü takan sürücü yolda yürümekte bir hayli güçlük çekti. Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da simülatöre bindi Simülatör aracına binen Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da, “Araba kullanıyorum. Emniyet kemeri de takıyorum. Ama bu simülatöre bindikten sonra kemeri niye taktığımı daha iyi anladım. Gerçekten insan 360 derece döndüğü zaman dünyası değişiyor. Dolayısıyla ben araba kullanan herkesin bu araca bir kere binmesini isterim. Kemer takmadığı zaman ne olacağını bir görsün. Arkadaşlarda söylediler yaklaşık 15 kilometre hızla giden bir aracın takla atmasıymış bu ki, hiçbir araç 15 kilometre hızla gitmiyor. 90-100 hızla gittiğimiz bir kazayı düşünemiyorum. Vatandaşlarımızın özellikle emniyet kemeri konusunda daha hassas olmasını tavsiye ediyorum. Emniyet kemeri takarsa kendi canını ve ailesini korumuş olacak. Emniyet kemerinin hayata bağladığını ben aracın içindeyken çok daha iyi anladım” dedi.



