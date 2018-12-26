Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Karaman’da sulama borusu hırsızlığına: 4 tutuklama

- Karaman’da sulama borusu hırsızlığına: 4 tutuklama

Şüphelilerden 3 kişinin ön kapıdan içeri alınması

Adli Kontrol Hırsız Irak Trol 

-Şüphelilerden 2 kişinin adliyenin arka kapısından içeri alınması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık köyünde bir çiftçiye ait tarladaki sulama borularının bazı kişiler tarafından kamyonete yüklendiği yönünde ihbar alması üzerine bölgeye gitti. Tarlaya varan ekipler, M.N., S.N., M.I., R.Ü. ve M.N.’yi kamyonete boruları yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N, S.N. M.N, ve M.I, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, şüphelilerden R.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MD-AH-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı