Karaman'da sokak köpeklerinin koyunları telef ettiği iddiası
- Telef olan koyunlardan görüntüler - Yaralı koyunlardan görüntü - Ağıldan genel görüntüKARAMAN (AA) - Karaman 'da ağıldaki koyunlara saldıran sokak köpeklerinin 3 koyunu telef edip, 10 koyunu da yaraladığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre, Çeltek Mahallesi'nde Ali Oflaz'a ait ağıla giren sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı.Ağıldan ürkerek çıkan koyun sürüsünün yol kenarında başıboş bir halde gittiğini ve içlerinden bazılarının yaralı olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise ve hayvanların sahibine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yapılan kontrolde ağıl içindeki koyunlardan 3 tanesinin kaçmak isterken ezilerek telef olduğunu, 10 tanesinin de kuyruk ve sırtlarından ısırılma nedeniyle yaralandığını tespit etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.