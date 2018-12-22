Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

-Olay yerindeki polis araçları

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Piri Reis Mahallesi 273.Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut K. (23), sokak içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Sağ bacağına isabet eden tek kurşunla yere yığılan Mahmut K., sokak sakinlerinin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı sokakta oturan vatandaşlar, bağrışma sesleri üzerine evlerinin penceresine çıktıklarında silah seslerini duyduklarını ve bir otomobilin hızla bölgeden uzaklaştığını söylediler. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren otomobil ve şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

