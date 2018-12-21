Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Güvenlik şeridi - Numaralandırılmış delillerKARAMAN (AA) - Karaman ’daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler Suriye uyruklu Mahmut K'yi (25) Piri Reis Mahallesi 273 Sokak'ta tabancayla yaralayarak kaçtı.Bacağından yaralanan Mahmut K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı