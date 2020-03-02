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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 4 yaralı

- Silahlı kavganın olduğu yerde polisin inceleme yapmasıKARAMAN (AA) - Karaman 'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Eren Özgan (27), Emre Kış (29), Bayram Özkaya (28) ve Sebahattin Güldeste (22) av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Silahlı Kavga 

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