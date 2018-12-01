Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü

- Zanlının sağlık kontrolüne getirilişiKARAMAN (AA) - Karaman ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hamza Aylak (30), aralarında husumet bulunan Veli K.'nin Hamidiye Mahallesi 367. Sokak'taki evine dışarıdan tabanca ile ateş açtı.Bunun üzerine balkona çıkan Veli K, av tüfeği ile balkondan Hamza Aylak’a ateş etti.Ağır yaralanan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olaydan sonra kaçan Veli K, polis tarafından yakındaki bir inşaatta yakalandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Silahlı Kavga Akalan Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı