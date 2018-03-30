Karaman 'da "Şehit ve Gazilere Saygı" konferansı - Salondan detaylar - Albay İlhan Şen'in konuşması Karaman 'da "Şehit ve Gazilere Saygı" konferansıKARAMAN (AA) - Karaman 'da İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından "Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü" dolayısıyla lise öğrencilerine yönelik "Şehit ve Gazilere Saygı" konferansı düzenlendi. Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Salonu'nda düzenlenen konferansta ilk önce Çanakkale savaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma teşkilatını anlatan slaytlar gösterildi.Burada bir konuşma yapan İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Albay İlhan Şen, Çanakkale savaşlarının ulusal düzeyde ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisinin milli mücadele sırasında direnen ulusu ortaya çıkarması, Türkler'de ulus bilincinin gelişmesinde öncü bir olay olması olduğunu söyledi.
İmparatorlukta yaşayan bir insan topluluğundan ulus olma bilincine geçişinin ilk tohumlarının Çanakkale'de atıldığını ifade eden Şen, " İmparatorluğun farklı yerlerinden gelen insanlar ortak bir amaç uğrunda birlikte savaşmış, gazi yada şehit olarak aynı kaderi paylaşarak adlarını bir ulusun tarihine yazdırmışlardır. Türk ulusunun Çanakkale muharebelerinde en müstesna örneğini sergilediği bu engin vatan sevgisi, çağları aşan bir hakikat olarak günümüze kadar gelmiştir." diye konuştu. Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Aziz şehitlerimiz ve gözümüzün nuru gazilerimiz binlerce yıllık Türk tarihinin zaferlerle taçlanmış sayısız zaferleriyle Çanakkale'den kurtuluş savaşına, Kore'den Kıbrıs'a, iç güvenlik hareketine ve en nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesine kadar yurdumuzun ve dünyanın her köşesinde milletimizin bağımsızlığı için kanlarını dökerek bu vatanı bize armağan etmişlerdir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet altında birleşmiş olan Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele çalışmasını azim ve kararlıkla sürdürmektedir. Tarihin her döneminde kendi içinde binlerce kahraman yetiştiren bu topraklarda bizler de bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Kim hangi işi yaparsa yapsın bu vatanı sevmek için illa bir üniforma giymeye gerek yoktur. Vatanını en iyi seven görevini en iyi yapandır."Programın sonunda gaziler, anılarını ve duygularını öğrencilerle paylaştı.Etkinliğe, gaziler, şehit aileleri ve bin 500'e yakın lise öğrencisi katıldı.