Karaman’da şarampole yuvarlanan motosikletteki iki kardeş yaralandı

-kaza yerindeki polis ekipleri

-Kaza yapan motosikletin çekiciye yüklenmesi

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da motosikletin şarampole inerek takla atam sonucu iki kardeş yaralandı. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caner G. (21), yönetimindeki 70 BA 597 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu oradan geçmekte olan motorize trafik ekibine söyledi.



Hemen kaza yerine geçen ekip, el feneriyle etrafa bakarken sürücü Caner G. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Taner G’yi (16) otların arasında yerde yatar vaziyette buldu. İki kardeş, ekibin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden sürücü Caner G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan motosiklet, çekici ile otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

