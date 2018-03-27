Karaman’da plastik malzeme yüklenen tır alev alev yandı

-İtfaiyenin tırda soğutma çalışması yapması



( KARAMAN ) - Plastik malzemelerin yüklendiği sırada yanmaya başlayan tırın fabrikadan çıkarılması olası bir facianın önüne geçti KARAMAN



- Karaman’da bir fabrikada plastik malzemeler tırın dorsesine yüklenirken çıkan yangın ucuz atlatıldı. Son anda fabrikadan çıkarılan tırın dorsesi ve malzemeler yanarken, tırın kupası da zarar gördü. Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde tıra malzeme yüklendiği sırada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Recep Ö.’nün kullandığı 70 HE 065 plakalı tıra, bir fabrikada plastik malzemeler yüklendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden Recep Ö., tırı hemen fabrika dışına alarak itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler büyümeden sürücü Recep Ö., tırı dorsesinden ayırarak ileriye çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırın dorsesine müdahale ederek söndürdü. Yangında dorse ve plastik malzemeler yanarak kül oldu. Yangında tırın kupasında da kısmi zarar oluştu. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye tarafından inceleme yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

