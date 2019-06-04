Karaman’da park halindeki iki araç kundaklanmak istendi

-Kundaklanmak istenen araçlar

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması

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( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN



- Karaman’da park halindeki iki aracı kundaklamaya çalışan şahıs, balkonda oturan vatandaşların kendisini gördüğünü fark edince, geldiği otomobille kaçtı. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 718 Sokak’ta meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, evinin önünde park halinde olan A.K ve eşine ait olan otomobilin yanına hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişi, bidondaki sıvıyı araçların üzerine döktü. Şahıs, araçları ateşe vermeye hazırlanırken, karşı tarafta bulunan binanın balkonunda oturan vatandaşların kendisini gördüğünü fark edince paniğe kapılıp geldiği otomobile binerek hızla kaçtı. Vatandaşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, plakası sökülmüş otomobille kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de araçların üzerine dökülen sıvıyı tespit edebilmek için numune alarak, parmak izi çalışması yaptı. Araçlarının kim ve kimler tarafından kundaklanmak istendiğini bilmediğini söyleyen A.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

