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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekibinin müdahalesi

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının ambulansa alınması
-Kaza yapan araçlar
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet B. yönetimindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet G. idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet G'nin bacağında kırık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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