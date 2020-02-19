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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı Video

Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı Video

Kaza yapan araçlar

Polis Aracı Polis Hastane Memur Trol 

-Kaza yerindeki polis araçları
-Yaralıları hastaneye götüren ambulans
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da bir otomobilin trafiğe ait resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 3’ü polis 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ş.(44), yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil, bulvar üzerinde devriye görevi yapmakta olan Harun G. (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı trafiğe ait resmi polis otosuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis otosu yan dönerek kaldırıma çıktı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat K. (29) ve Sercan Y. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araçta çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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