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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da okullara bir günlük kar tatili İzle

Karaman’da okullara bir günlük kar tatili İzle

Kar nedeniyle beyaza bürünen parklar

Kar Tatili Yazılı Açıklama Kullar Yağan Kar Yağışı 

-Parkta bulunan bankları kardan temizleyen görevli
-Caddede seyreden araçlar
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullara bugün geçerli olmak üzere 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 4 santimetreyi bulurken, yağan kar park alanlarını beyaza bürüdü. Karaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi. Yetkililer kar yağışı nedeniyle şuana kadar herhangi bir köy yolunun kapalı olmadığını duyurdu. (MD-AH-
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