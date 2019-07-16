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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karaman’da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı

Karaman’da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı

Yaralı şahsın hastaneye getirilmesi

Polis Hastane Gesi 

-Acil servis önündeki polis ve ambulans aracı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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