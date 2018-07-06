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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da kundaklama iddiası

Karaman'da kundaklama iddiası

- Abdullah İnce fidan ile ropörtaj KARAMAN (AA) - Karaman 'da hafif ticari aracın benzin dökülerek kundaklandığı iddia edildi.İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan Abdullah İncefidan, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 984. Sokak'ta ikamet eden yakınlarını ziyarete geldi.Evde oturan aile dışarıdan ses gelmesiyle pencereye çıktı. 34 S 7039 plakalı hafif ticari aracının yandığını fark eden İncefidan, durumu ifaiye ekiplerine bildirdi.İncefidan, komşularının yardımı ile yanan aracını bahçe hortumu ile itfaiye ekipleri gelmeden söndürdü.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.Yangın mahalline çağrılan olay yeri inceleme ekipleri araçta çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu aracın camının taş ile kırıldığı ve benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.Aracın içerisindeki koltuklar tamamen yanarken, polis ekipleri aracı kundaklayan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Olay Yeri İnceleme Bahçe Hortumu Benzin Polis Ekipleri 

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