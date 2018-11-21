Karaman’da kerpiç evin çatısında çıkan yangın korkuttu Video

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Evi yanan yaşlı adamın polisle konuşması

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da tek katlı kerpiç evin uzantısındaki odanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Abbas Mahallesi 350 Sokak üzerinde bulunan kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı öğrenilen 92 yaşındaki Muammer Baycan, evinde oturduğu sırada biranda evin sigortaları attı. Kısa süre sonra yaşlı adamın oturduğu evin uzantısı olan bölümün damında yangın başladı.

Bu esnada iş yerini kapatmaya hazırlanan mahalle bakkalı Yaşar Cingöz, evin damından alevlerin yükseldiğini görür görmez koşarak eve girdi ve hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı adamı dışarı çıkararak durumu itfaiye ve polise haber etti. Eve gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, polis, yaşlı adamı ulaştığı yakınlarına teslim etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

