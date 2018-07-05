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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karaman'da kavga: 1 yaralı

Karaman'da kavga: 1 yaralı

- Ağır yaralı Mustafa Ö.’nün Karaman Devlet Hastanesine getiriliş görüntüsü - Karaman Devlet Hastanesi Acil girişinden genel görüntü - Olay yerinden görüntüKARAMAN (AA) - Karaman ’da çıkan kavgada, 1 kişi satırla yaralandı.Alınan bilgilere göre, Seki Çeşme Mahallesi'nde oturan N.A.A. (42), evine geldiğinde kendinden habersiz evde bulunduğunu gördüğü köylüsü M.Ö. (39) ile kavga etti.Yaşanan arbedenin ardından evden kaçarak uzaklaşmaya çalışan M.Ö'yü takip eden N.A.A, elindeki satırla M.Ö'yü yaraladı.Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayın ardından N.A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Arbede Polis Ekipleri 

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